Via Crisotoforo Colombio, parte il maxi cantiere per asfalto e sicurezza

Asfalto nuovo e messa in sicurezza delle corsie centrali della via Cristoforo Colombo. Il cantiere, con un maxi appalto da 3,6 milioni di euro, inizierà martedì e si allungherà per 16 chilometri.

Il dipartimento Lavori Pubblici coordinerà gli interventi previsti in entrambi i sensi di marcia. Quindi nel tratto verso l’Eur, compreso tra la via Colombo e via Pontina. In direzione Ostia invece, fino al piazzale Cristoforo Colombo con il cantiere in programma da mercoledì.

Al termine, sarà effettuato anche un restyling della segnaletica orizzontale e verticale.

Non solo nuovo asfalto e potature: il programma prevede anche la messa in sicurezza per alcuni incroci stradali nel X municipio. Nello specifico quello di via di Acilia, via Pindaro, via di Casal Palocco e via Canale della Lingua.

