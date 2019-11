Roma, via Condotti si accende con le luminarie Cartoon Christmas Lights. I cartoni animati illuminano la via dello shopping

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ildisi accende con ledi viache annunciano l’inizio del periodo natalizio e dello shopping per le vie del centro. Anche per il 2019, visto il successo dello scorso anno, e con grande entusiasmo dei più piccoli, sono state accese le, le luminarie natalizie ispirate ai personaggi animati di Cartoon Network (canale 607 di Sky) e Boomerang (canale 609 di Sky) - i canali TV kids del gruppo WarnerMedia.23 le strisce luminose, arricchite da 11 personaggi dei cartoons, i più amati dai bambini, Titti, Tom&Jerry, Gumball e tutti i più importanti protagonisti dei top show di Boomerang e Cartoon Network, che fino al 9 gennaio renderanno più allegre le passeggiate su via Condotti. A spingere sul pulsantone che ha illuminato la via, un gruppo di bambini, accompagnati dai costume characters e dagli applausi di centinaia di persone, tra selfie luminosi e foto ricordo in una delle strade più belle della capitale. Presente alla cerimonia di accensione, Jaime Ondarza Senior Vice President Southern Europe and Africa Turner, Marco Berardi, Vice President General Manager di Turner Italia (gruppo WarnerMedia), Gianni Battistoni, Presidente dell'Associazione Via Condotti, che per il secondo anno ha accolto entusiasta la collaborazione col gruppo televisivo e Gianni Letta.“Siamo felicissimi di poter illuminare per il secondo anno consecutivo il più bel salotto d’Europa, e ci fa piacer come WarnerMedia, in un mondo che va verso la digitalizzazione e di cui facciamo parte, il poter mantenere un contatto con il territorio, le famiglie, i bambini, portarli a vivere la città e vederli sorridere è il nostro obiettivo” afferma Marco Berardi, Vice President General Manager di Turner Italia. E l’illuminazione rende davvero via Condotti ancora più bella. “Abbiamo immaginato qualcosa che non impattasse con il resto, è uno stile elegante a cui si aggiungono i personaggi dei nostri cartoni animati, che creano un connubio bellissimo, molto apprezzato lo scorso anno e spero anche questo” ha aggiunto Berardi. Entusiasta per la collaborazione ed ottimista per il rilancio della città, Gianni Battistoni, Presidente dell'Associazione Via Condotti “è naturale e spontaneo portare la fantasia dei cartoni animati ed unirla con quella del Natale. Queste luci sono anche la speranza di una rinascita per questa bella città”.Ad accompagnare l’accensione delle luci, come da tradizione, la Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri (a cui l'associazione dei commercianti ha donato una targa commemorativa) che ha sfilato da Largo Goldoni lungo Via dei Condotti fino ad arrivare a Trinità dei Monti, suonando alcuni brani fino per chiudere con L’Inno di Mameli sulla scalinata più bella di Roma. A seguire la parata, anche i costume characters dei personaggi di Cartoon Network e Boomerang come Ben 10, Finn e Jakedi Adventure Time, il gatto blu Gumball e il suo amico Darwin, i mitici Tom&Jerry, le Powerpuff Girlse l’amatissimo Scooby–Doo!