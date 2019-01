Roma, lo sfogo del vescovo Lojudice: «Città invasa dai rifiuti. Possibile non si trovi una soluzione?»

«Io mi pongo, da semplice cittadino, la semplice domanda: ma come mai una grande città non riesce a risolvere il problema della spazzatura? È proprio così impossibile? Davvero non c'è soluzione? Io chiederei questo ai nostri amministratori: diteci il perché», «è ciò che si domanda la gente, si resta amareggiati, avviliti». Lo dice il vescovo ausiliare di Roma, monsignore Paolo Lojudice, a Radio Vaticana Italia parlando del problema dei rifiuti a Roma.

Rifiuti, la Regione Lazio: «Una discarica serve». Si muove il Ministero



All'indomani del tradizionale incontro in Vaticano con Papa Francesco del Governatore del Lazio Nicola Zingaretti e della sindaca di Roma Virginia Raggi, mons. Paolo Lojudice, nel ricordare quanto sia nobile l'arte della politica, «il più grande servizio che si possa fare, il più alto atto di carità, la Chiesa lo ha sempre detto con la sua Dottrina Sociale della Chiesa», lamenta tuttavia il fatto che oggi «la politica sia inquinata in una maniera quasi irrimediabile, e questo spaventa. È un corto circuito - dice - che investe anche i cittadini e che secondo me non è facile da sanare». Sulla situazione dei rifiuti nella Capitale il vescovo chiede spiegazioni all'amministrazione ma aggiunge: «È vero pure che ognuno di noi dovrebbe avere un pò più a cuore la propria zona, qualcosa in più dovremmo fare anche noi, sottolineare il senso civico che ormai diamo troppo per scontato ma che scontato non è».

Sulla manifestazione in Campidoglio “Roma dice basta” del 27 ottobre scorso, il vescovo ausiliare commenta: «Tutto quello che in qualche modo fa venire fuori una coscienza critica con riguardo a un problema perché l'opinione pubblica se ne faccia carico, secondo me è sempre un atto positivo, purché non diventi una azione violenta, si veda la protesta in Francia per altri motivi... Spero che queste manifestazioni non restino senza conseguenze pratiche. Io mi auguro che chi ci governa decida sempre di più di dialogare con la base, perché solo da questo dialogo attento possono venire fuori delle soluzioni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA