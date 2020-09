Vento a Roma, caduti alberi su auto: oltre 60 interventi. A Fiumicino raffiche a 65 chilometri l'ora

Roma sferzata dal vento. Sono oltre 60 gli interventi effettuati in poco più di un'ora a Roma dalla polizia locale a causa del forte vento. Maggiormente colpito il quadrante nord est della Capitale, con cadute di rami in via dei Gracchi, via Trionfale e via Flaminia. In città il vento raggiunge i 25 chilometri orari.

In via di Torrevecchia, all'altezza del civico 805, un albero è caduto colpendo un'auto in sosta. Non si registrano feriti. Chiuso per circa due ore lo svincolo del Viadotto del Giubileo del 2000, all'altezza di via Tiberina, a causa della caduta di un albero in via Torretta Flaminia. Sono caduti alcuni alberi anche in via di Novella, tra piazza Santa Emerenziana e piazza Vescovio. Sull'aeroporto di Fiumicino soffiano raffiche fino a 65 chilometri l'ora.

