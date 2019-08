Vandali scatenati al Parco Muratori a Velletri, piante sradicate e panchine distrutte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vandali all’interno del parco Muratori a Velletri. Agiscono di notte scavalcando la recinzione dopo l’ora di chiusura. Testimoni raccontano di aver visto due persone, sicuramente di sesso maschile, senza però poter dire se fossero giovani o adulti. Le indagini della polizia locale di Velletri sono in corso e ad innescarle è stata la denuncia presentata dell’associazione Italcaccia che nel parco ha la sede. I volontari di Italcaccia si occupano di tagliare l’erba e di realizzare i piccoli lavori di manutenzione ordinaria; si occupano anche di aprire i cancelli la mattina e chiuderli la sera.In maniera del tutto volontaria e discreta sorvegliano l’area tentando di allontanare le presenze poco raccomandabili. In alcuni casi hanno scoraggiato le visite di alcuni tossicodipendenti che tentavano di fare del parco il loro ritrovo.Il sospetto è che gli atti vandalici siano una ritorsione per quella attenta vigilanza. In una settimana sono stati ben due i raid notturni durante i quali i vandali hanno danneggiato una giostra per bambini rendendola inutilizzabile, sradicato e rotto alcune panchine, incendiando i cassonetti dell’immondizia e hanno divelto i pali in legno delle staccionate.Nell’area verde, tra le più apprezzate di Velletri, restano le evidenti e grosse macchie di plastica fusa frutto dell’incendio dei cassonetti, i nastri bianchi e rossi che indicano l’inagibilità di una giostrina e le panchine rotte recuperate dagli anfratti dove erano state gettate. L’amministrazione ha provveduto a dotare il parco di altri cassonetti ma la sera, prima della chiusura, devono essere portati al sicuro.