Velletri, ubriaco alla guida: frontale contro un'altra auto

Grave incidente stradale sabato nel tardo pomeriggio all'imbrunire,in via Vecchia Napoli intorno 18 . Una Toyota Aygo guidata da un 23enne del posto, all'uscita di una curva in un tratto rettilineo è finita contro una Fiat Panda guidata da un altro ragazzo 24enne sempre di Velletri che proveniva dalla parte opposta. Grazie agli airbag scoppiati e alla tenuta delle auto, i due protagonisti non sono rimasti gravemente feriti, ma solo leggermente contusi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Velletri che hanno eseguito i rilievi è disposto l'alcoltest sul guidatore che ha invaso la corsia opposta. Dopo un primo esame col precursore, che era risultato positivo all'alcolemia, anche l'esame dell'etilomtero ha confermato la positività di alcol nel sangue del ragazzo che guidava la Toyota Aygo, con dei valori 2 volte superiori al normale. Così il giovane è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e gli è stata ritirata la patente, una tragedia evitata solo per puro caso, le due auto sono state distrutte dal violento frontale. La strada è stata chiusa per circa un'ora e mezza a senso unico alternato con due pattuglie della Municipale veliterna sul posto per la viabilità, le indagini e i rilievi.

Ultimo aggiornamento: 12:11

