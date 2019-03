Una bretella e cinque rotatorie per decongestionare il traffico caos di Velletri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cinque rotatorie su strade di particolare rilevanza, una bretella ad ovest dell’abitato per sgravare del traffico del centro storico, potenziamento dei parcheggi urbani e altre sistemazioni per migliorare la circolazione stradale in alcuni incroci. Numerosi gli interventi previsti dall’amministrazione comunale veliterna approvati a maggioranza dal Consiglio comunale, riguardo al Piano triennale delle opere pubbliche da eseguire sul territorio di Velletri tra 2019 e 2021.«Si tratta - tiene a sottolineare il sindaco Orlando Pocci - di un progetto complessivo importante, per il quale avevamo chiesto la fiducia ai cittadini con il nostro programma elettorale. Saranno realizzate opere strategiche per rendere più fluido il traffico, assicurando, nello stesso tempo, più sicurezza». Nell’approvare i lavori, il Comune ha anche stabilito una sorta di priorità da rispettare nella successione degli interventi. In merito alle rotatorie, che da anni vengono ritenute necessarie per decongestionare il traffico ed eliminare la pericolosità degli incroci, al primo posto è prevista la realizzazione di quella che riguarda quattro strade molto frequentate: la circonvallazione Appia, viale Salvo D’Acquisto, la strada provinciale Velletri-Nettuno, nota anche come via dei Cinque Archi, e via Appia Sud, continuazione della circonvallazione. Per essa è prevista nel 2019 una spesa di 250mila euro. Si tratta di uno svincolo frequentato quotidianamente da migliaia di veicoli, anche pesanti, con traffico dal litorale del sud romano (Anzio e Nettuno) e dal casello autostradale di Valmontone sulla A1.Successivamente saranno realizzati: il rondò sulla stessa via dei Cinque Archi, abolendo il semaforo all’incrocio con la Campoleone-Cisterna, e quelli sulla via dei Laghi, al bivio con la via dei Pratoni del Vivaro, sulla via di Cori al bivio di via Redina Ricci e ancora su via Appia Sud, all’inizio di via della Caranella. Complessivamente si prevede una spesa di circa un milione di euro che saranno reperiti mediante fondi regionali o a scomputo di oneri di opere di urbanizzazione previste a seguito di interventi edili a ridosso delle rotatorie stesse. Per snellire il traffico nel centro di Velletri, si lavorerà per la realizzazione della bretella tra via Appia Nord, via Fontana delle Fosse e viale Oberdan.