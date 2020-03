Si allontana troppo da casa ​runner denunciato a Velletri

Si allontana troppo da casa, runner denunciato. C'è anche un uno che faceva jogging tra le persone denunciate dalla polizia locale di Velletri, per l'inottemperanza del decreto adottato per contrastare la diffusione del coronavirus. L'uomo, residente in centro nella città dei castelli, si è imbattuto nelle campagne a sud di Velletri in un posto di controllo della municipale i cui agenti, oltre a fermare le auto, hanno fermato anche la sua corsa. Quando hanimi dieno capito che il corridore si era allontanato ben oltre «le prossimità della propria abitazione» prevista dal decreto, lo hanno denunciato.

Il runner è una delle undici persone incappate nella rete dei controlli tessuti dagli agenti della locale veliterna negli ultci giorni. Nel gruppo degli «inottemperanti» sono compresi anche i 4 di Aprilia che, domenica scorsa, sono stati sorpresi, sempre a Velletri, mentre viaggiavano in un'auto portando anche un cane. Hanno raccontato candidamente di essere stati a Roma per un giro e che stavano facendo ritorno a casa. Quando hanno capito cosa rischiavano, si sono giustificati dicendo di essere usciti per cercare un veterinario che curasse il cane. Da Aprilia a Velletri, passando per Roma, di domenica, alla ricerca del veterinario è stata una scusa poco credibile. Per questo è scattata la denuncia. Nei dieci giorni di controlli, inoltre, sono stati denunciati anche i titolari di due attività di medie dimensioni, un emporio e una rivendita di prodotti per la casa, per non aver rispettato l'obbligo di chiusura del sabato.

