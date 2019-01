Velletri, armato di pistola rapina il supermercato poco prima della chiusura

Sembrava un normale cliente entrato per fare la spesa ma, una volta dentro, ha indossato il passamontagna e impugnato una pistola. E’ accaduto ieri sera poco dopo le 19.30 nel supermercato Angeloni di Velletri in via della Caranella. Il malvivente, quasi certamente italiano, alto e snello, ha minacciato i dipendenti alle casse pretendendone i soldi contenuti.



L’orario era stato appositamente scelto, probabilmente perché vi era l’incasso della giornata. Arraffati i soldi, il rapinatore si è dileguato a piedi fuggendo fino alla strada dove, probabilmente aveva lasciato la macchina o c’era un complice ad attenderlo. Il bottino è da quantificare ma sarebbe di alcune migliaia di euro. Immediatamente sono stati chiamati i carabinieri che hanno iniziato ad indagare a cominciare dalle telecamere del supermercato. © RIPRODUZIONE RISERVATA