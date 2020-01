Velletri, il procutatore Prete lascia dopo 6 anni: «Associazioni mafiose nel territorio, abbiamo problemi di organico»

Francesco Prete lascia la Procura diche ha diretto per 6 anni e va a dirigere quella di Brescia. È tempo di consuntivi, quindi, per il magistrato 61enne, che ha coordinato il pool di inquirenti su un territorio cuscinetto tra l'area metropolitana di Roma e le altre province del Lazio. In un'intervista ad «Agenzia Nova», il procuratore capo spiega che «quello di Velletri è un territorio vasto e complesso, con fenomeni socio-criminali piuttosto variegati».Tuttavia Prete lamenta una carenza di organico che non permette un presidio ottimale, sopratutto considerando che nel territorio «operano propaggini di associazioni criminali che fanno riferimento alle tradizionali mafie italiane e a quelle straniere». Infatti «la Procura di Velletri - sottolinea Prete - ha giurisdizione su buona parte della provincia di Roma, su un territorio in cui vivono 650 mila abitanti. Le forze a disposizione non sono sufficienti per un ufficio che presidia l'intera cintura a sud di Roma»Tra gli altri problemi del territorio «si sente il riflesso di una economia in affanno - prosegue Prete - che genera reati fallimentari e tributari. Poi registriamo il cronico problema della droga e il pernicioso fenomeno delle violenze di genere, oltre ai numerosi illeciti edilizi ed ambientali». Prete parla da magistrato inquirente navigato per aver lavorato presso le Procure di Brindisi, Bergamo, Milano e come procuratore capo presso Vasto prima di Velletri. Nonostante la carenza di personale, però, il procuratore capo uscente constata «una accresciuta attenzione per questo ufficio giudiziario che oggi conta su tredici magistrati ma, a breve, potrebbe vedere aumentare la sua pianta organica. Siamo però in grave ritardo nella copertura dei ruoli del personale amministrativo e in questo mi unisco al coro di tutti i dirigenti d'Italia che chiedono l'intervento urgente del ministro».A Roma la droga sembra essersi confermata il motore di spinta per diverse attività criminali, come efferati omicidi e incendi di locali, tanto che sono state prese misure straordinarie. Anche a Velletri il problema è avvertito. «Il mercato della droga - sottolinea Prete - ha un reticolato diffuso su tutto il territorio. A Roma ha mostrato la sua pericolosità in occasione di fatti di sangue scaturiti nel mondo giovanile legato allo spaccio. Questo non vuol dire necessariamente che il traffico sia maggiore nella Capitale rispetto alla provincia. La nostra azione di contrasto è quotidiana, ma il quadro complessivo sul fenomeno lo ha per lo più la Direzione distrettuale antimafia che segue i fenomeni da un osservatorio più alto. Resta l'allarme per l'aumento del consumo degli stupefacenti, come indirettamente constatiamo anche dalle analisi del sangue fatte su soggetti coinvolti in incidenti stradali gravi o gravissimi».Per quanto riguarda, invece, la violenza di genere «quest'anno abbiamo registrato 7 omicidi - spiega Prete - parte dei quali in ambito familiare. In questo contesto, abbiamo constatato la difficoltà di fare prevenzione perchè in ambienti culturali diversi dal nostro, le persone esposte a rischio, quasi sempre le donne, non ritengono di dover chiedere tutela alle istituzioni, ma semmai cercano la composizione del contrasto in ambito familiare. Questo non facilita il compito dello Stato ma, al contrario, spesso acuisce i contrasti in famiglia».In alcuni comuni dei Castelli ha dato molto lavoro agli uffici diretti dal procuratore Prete. «L'abusivismo edilizio - chiarisce Prete - è un problema molto diffuso nel territorio di competenza di questa procura. Negli ultimi due anni siamo riusciti a far demolire 450 immobili, gran parte dei quali sono stati abbattuti dagli stessi responsabili degli abusi. In questo ho notato un risveglio timido, ma comunque apprezzabile, delle amministrazioni comunali». Infine, sull'enorme quantità di pratiche in attesa di essere valutate dagli uffici di piazzale Giovanni Falcone, Prete fa un punto e spiega che in Procura in pochi anni «abbiamo dimezzato i procedimenti a carico di persone note che da 11mila pendenti nel 2013 sono scesi agli attuali 5.400. Risultato reso possibile anche grazie all'informatizzazione del nostro lavoro che ha ridotto l'utilizzo della carta, dematerializzando i fascicoli».