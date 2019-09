Velletri, il rombo assordante delle moto disturba gli abitanti: Polstrada in azione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lotta a “rombo selvaggio”. Stretta sulle motociclette che scorrazzano nottetempo per Velletri. Da tempo la gente, in particolare quella che abita lungo i vialoni principali della città, lamentano scorribande di motociclisti che aprono il gas in piena notte squarciando la tranquillità, e di conseguenza il sonno, dei residenti. Un fenomeno che nel corso dell’estate, si sarebbe ripetuto quasi ogni sera intensificandosi nei fine settimana. Neanche i dossi artificiali si sono rivelati efficaci per scoraggiare le rumorose accelerate; più efficaci sono stati ieri sera gli agenti del commissariato di Velletri diretto dal vice questore Liliana Galiani e i loro colleghi della Sottosezione di polizia stradale di Albano diretti dall’ispettore superiore Claudio Marrese.Il luogo scelto per il controllo straordinario è stato quello da cui arrivava il maggior numero di lamentele: viale Salvo D’Acquisto, quel lungo rettilineo in salita che dalla via Appia porta direttamente in centro a Velletri. Lì, presidiando entrambe le direzioni di marcia si sono posizionate le tre volanti e i risultati non hanno tardato ad arrivare. Decine i centauri e gli automobilisti fermati per controlli. La presenza delle luci blu dei lampeggianti ha fatto mantenere bassi i giri ai motori, ma tre motociclisti sono stati sanzionati per eccesso di velocità e per irregolarità dei dispositivi montati sulle moto. Altre sanzioni sono state comminate agli automobilisti in larga parte dovute alla mancanza di cinture di sicurezza. Un servizio di controllo, fanno sapere dal commissariato, che verrà ripetuto frequentemente anche se, sarà l’inverno a porre fine al fenoimeno del “rombo” selvaggio.