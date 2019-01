Velletri, mancano le ambulanze: donna investita resta in strada per quasi un'ora

Una donna di circa 70 anni è rimasta ferita, presumibilmente a causa di un investimento, in via Filippo Turati a Velletri. Sarebbe stata investita da un furgone guidato da un 60enne che ha sostenuto di averla presa con lo specchietto.

La donna è rimasta a terra per quasi un'ora, non c'era un'ambulanza disponibile. I soccorsi sono arrivati dopo circa 55 minuti. La donna, vigile ma ferita alla testa e ad un braccio, è stata trasportata in ospedale a Velletri. Sul posto gli agenti della polizia locale di Velletri.



Ultimo aggiornamento: 11:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA