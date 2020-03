Velletri, auto travolta da camion: gravissimo anziano

Velletri un grave incidente stradale si è verificato poco fa nei pressi della rotatoria di via Appia Sud. Un uomo anziano è finito sotto ad un grosso camion con la sua Mercedes CLK ed è stato estratto dalle lamiere dai Vigili del Fuoco. Sarebbe in gravissime condizioni , sul posto è intervenuta un'ambulanza è un elisoccorso del 118 .I rilievi sono ad opera dei Carabinieri della locale stazione, la strada è chiusa all'altezza della rotatoria di Santa Maria dell'Orto col traffico completamente bloccato in entrata e in uscita verso Velletri. © RIPRODUZIONE RISERVATA