Velletri, auto si schianta contro furgone disabili: sei feriti

Un furgone che trasportata sei disabili della casa famiglia Girasole di Velletri è rimasto coinvolto in un incidente stradale ieri pomeriggio alle 15 sulla via dei Laghi.

Il sinistro è avvenuto quando una Yaris guidata da una 40enne di Velletri che si dirigeva verso la città, ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro il furgone che viaggiava in direzione opposta.

Un impatto violento in seguito al quale la Yaris ha carambolato contro il guardrail. Dato l’alto numero di persone coinvolte, sul luogo dell’incidente sono accorse diverse ambulanze del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Velletri.



Questi ultimi hanno liberato dalle lamiere la 40enne, la più grave dei feriti e affidata agli operatori sanitari che, nel frattempo, si occupavano anche dei sei che viaggiavano sul furgone, tutti adulti e tutti spaventati. Due di loro hanno riportato delle escoriazioni e medicati presso il vicino pronto soccorso veliterno. La donna è stata mantenuta sotto stretta osservazione e giudicata fuori pericolo solamente dopo aver effettuato una Tac.

Sul posto i carabinieri di Genzano e la polizia stradale di Albano a cui è toccato il compito di effettuare i rilievi per stabilire le cause del sinistro tra cui, quasi certamente, lo stato del manto stradale a tratti scivoloso come una saponetta.

In poche ore, ieri mattina si sono registrati altri due incidenti tutti con stesse dinamiche.

