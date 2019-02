Velletri, scontro tra due camion sulla provinciale: grave il conducente del trattore

Incidente sulla Velletri Nettuno questa mattina dopo le 11. Un agricoltore che trasportava kiwi con il suo trattore è stato centrato in pieno da un grosso camion sulla provinciale. L'uomo alla guida del mezzo agricolo è stato sbalzato per diversi metri sulla strada, ora si trova ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Umberto primo dove è stato portato con l'elisoccorso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Velletri per chiudere la strada e i colleghi di Aprilia per i primi rilievi. La strada è ancora chiusa dall'incrocio dei 5 Archi a Velletri fino a Campoverde. Il traffico viene deviato su strade alternative verso via Nettunense, disagi per gli aumobilisti.



Ultimo aggiornamento: 13:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA