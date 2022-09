Velletri, semina il panico con tre coltelli in un supermercato: arrestato 32enne con problemi psichici

Grande paura questa mattina alle 9 al supermercato Carrefour di Velletri in via Lata. Un romano di 32 anni con problemi psichiatrici è entrato all'interno del market e si è messo a gridare e a correre maneggiando tre coltelli con i quali si è autolesionato. Il personale della struttura ha chiamato i carabinieri che sono giunti sul posto con due pattuglie dalla compagnia di Velletri ed hanno fatto evacuare l'intero stabile. Dopo una contrattazione con il con l'uomo durata alcuni minuti, le forze dell'ordine sono riuscite a bloccarlo. L'uomo è stato trasportato all'ospedale dei Castelli per un trattamento sanitario.

Roma, stazione Trastevere tra giacigli, bottiglie e risse. Lo sfogo dei residenti: «La notte abbiamo paura»