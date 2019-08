Velletri, cassonetti per la raccolta di abiti per i poveri trasformati in minidiscariche

Cassonetti gialli per la raccolta dei vestiti usati trasformati in minidiscariche. Accade a Velletri che i contenitori ubicati in diversi punti della città, in particolare nelle zone più nascoste, diventino ricettacolo di rifiuti indifferenziati scaricati da chi si sottrae all’obbligo della raccolta differenziata.

Alcune volte i rifiuti vengono addirittura gettati all’interno del cassonetto stesso mischiandosi così ai vestiti che dovrebbero andare in beneficenza ai poveri del mondo. All’esterno, invece, plastica, carta, residuo umido, ma è capitato anche di trovare contenitori di vernice e scarpiere rotte, sono mischiati ai vestiti che altri lasciano all’eterno del cassonetto.



E' nel parcheggio ex Amore che si è raggiunto il culmine dell'indecenza. I capi d'abbigliamento sono stati tirati furoi dal cassonetto e sono stati disseminati per decine di metri, distesi sui manufatti in cemento che delimitano le aree di parcheggio come fossero bancarelle del mercato.A tutto questo gli operai della Volsca (società che a Velletri gestisce la raccolta elo smaltimento dei rifiuti) devono provvedere sistematicamente raccogliendo quintali di rifiuti che vanno ad ingrossare la parte indifferenziata della raccolta.

I cassonetti dove maggiormente si ripete lo scempio,oltre alla zona Ex Amore, anche nel parcheggio di via San Biagio poco distante dagli ambulatori della Asl, quello nella zona di via Sole e Luna o anche nel parcheggio delle scuole in via Salvo d'Acquisto. “Non capiamo – dichiarano i responsabili della Volsca - perché scaricare rifiuti vicino a quei cassonetti rischiando di essere individuati rimediando anche una multa quando, invece, lo si può fare gratuitamente e comodamente nell’isola ecologica di via Troncavia. Inoltre si vanifica lo sforzo che l’intera cittadinanza sta facendo per aumentare la percentuale della raccolta differenziata che a Velletri ha raggiunto già l’80 per cento”.

