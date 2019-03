Velletri, la “Casa sulla ferrovia”: da forno a discarica

Inizialmente era un lavatoio e un forno comune di pertinenza del palazzo degli ex ferrovieri a Velletri, oggi “la Casa sulla ferrovia” è una discarica abitata, tra spazzature ed escrementi, da disadattati, forse gli stessi che quotidianamente prendono il treno per Roma. La casetta che affaccia sulla stazione di Velletri, vista dall’Appia, appare abbandonata e protetta da pesanti porte metalliche; sul lato nascosto, però, quello che affaccia sul capolinea della linea ferroviaria Velletri- Roma, è tutt’altra cosa.

Basta girare l’angolo e la zaffata di aria maleodorante prepara alla vista dell’indecenza. Le porte che proteggevano gli ingressi del lato ferrovia sono state forzate, rimosse e sostituite da coperte rette da fili per proteggere dalle intemperie altre coperte ammassate come fossero dei letti. Una lontana parvenza di casa tra pentolame vario e, soprattutto, tanta immondizia e escrementi. All’interno anche un gatto che certamente non avrà difficoltà a procacciarsi cibo tra topi e lucertole. Dalla stazione il folto canneto nasconde la casa discarica impedendone la visuale ai migliaia di pendolari che quotidianamente salgono e scendono dai treni.

Tra di loro, quasi certamente gli occupanti della “casa sulla ferrovia” che dopo aver dormito tra immondizie ed escrementi, salgono sui treni per raggiungere la Capitale e cercare lì di cosa vivere.



