Velletri, scappa di casa per amore: Bryan ritrovato dalle guardie zoofile

Un cancello socchiuso, un momento di disattenzione e la fuga d'amore di Bryan può avere inizio. Non stiamo parlando di un personaggio di un romanzo rosa ma di uno splendido esemplare di Corso, che alcune sere fa è sparito da casa dei suoi proprietari a Velletri per cercare una cagnolina che ricambiasse il suo amore.La sua fuga però ha destato la preoccupazione dei padroni che hanno iniziato a cercarlo per diverse ore nella zona di via di Cori. Soltanto ieri mattina, grazie all'aiuto delle guardie zoofile ambientali della Gadit di Velletri, è stato ritrovato.A segnalare la presenza del grosso cane dal manto nero, è stata la titolare di una casa di riposo della zona. Grazie al microchip e all'iscrizione all'anagrafe canina, Bryan è stato rintracciato e restituito al proprietario, ma è ancora alla ricerca di una fidanzata che ricambi il suo amore.