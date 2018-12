«Il canile comunale di Velletri è saturo e una parte dei cani rischia di essere trasferita». A lanciare l’allarme sono le volontarie dell’associazione veliterna Tutela del cane che gestisce la struttura di via Carano. Ben 110 cani presenti nel canile rappresentano la capienza massima e, a meno che non si accetti l’idea di dover ricorrere alla ricerca di strutture esterne che possano accogliere una decina degli animali accalappiati nel territorio comunale, è necessario ridurre le presenze con adozioni.

«Intendiamoci - dicono le volontarie - non parliamo di sovraffollamento, ma parliamo di una capienza massima ormai raggiunta per la quale, nessun altro cane potrà essere accolto». Il pensiero va al periodo successivo alle feste, quando i botti di Capodanno avranno allontanato da casa decine di cani oppure a quelli che verranno abbandonati subito dopo il Natale perché ricevuti e considerati “regali indesiderati”.

«In questo momento non abbiamo cuccioli che solitamente vengono più facilmente adottati, ma abbiamo tanti cagnolini giovani di taglia media a cui basta un piccolo fazzoletto di giardino e qualche coccola per vivere bene».

