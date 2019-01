Roma, schianto tra auto sotto la pioggia: 5 feriti, due ragazzi gravi

Grave incidente stradale, verso le 17, a Velletri, lungo la strada che conduce a Nettuno. L'impatto, molto violento, tra una Toyota Yaris, con 4 ragazzi a bordo, e una Mercedes classe A, guidata da un uomo di 50 anni, si è verificato in via dei 5 Archi, all'altezza del ponte ferroviario della tratta Roma-Napoli, sotto la pioggia battente .



Sono rimasti tutti feriti in modo grave, uno dei giovani è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Latina, un altro, giudicato molto grave, all'ospedale di Velletri, entrambi in codice rosso. Altri sono stati trasportati dalle ambulanze del 118 all'Ospedale dei Castelli di Ariccia e alla clinica Città di Aprilia. Sul posto per i rilievi, gli agenti della polizia locale di Velletri. La strada, chiusa per due ore, è stata riaperta poco fa dopo che le auto completamente distrutte sono state rimosse e portate al deposito giudiziario. La strada dove è successo l'incidente - la Veletri-Nettuno - è molto pericolosa e in passato si sono verificati schianti anche molto gravi.

Ultimo aggiornamento: 19:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA