Roma, veicoli abbandonati, nel 2019 rimosse già 1.800 carcasse

Auto abbandonate ma anche carcasse di motorini, veicoli privi di targa e delle parti essenziali: sono circa 1800 i veicoli rimossi dall’inizio dell’anno da parte della Polizia Locale di Roma Capitale sul territorio capitolino. L’attività comprende varie fasi operative, durante le quali gli agenti eseguono una serie di accertamenti e notifiche, come stabilito dalla legge. Una procedura che risulta indispensabile e propedeutica all’effettiva rimozione dei veicoli non più circolanti, in stato di completo abbandono. Il Comando Generale invita i cittadini, qualora volessero segnalare un veicolo abbandonato o avere informazioni sullo stato di una procedura già avviata, a prendere contatto con gli uffici di Tutela Ambiente dei Gruppi di Polizia Locale di zona. Contatti consultabili sul sito ufficiale di Roma Capitale, nella pagina dedicata alla Polizia Locale: https://www.comune.roma.it/web/it/corpo-di-polizia-locale-gruppi-sul-territorio.page