Roma, Vax-Day bambini 5-11 anni: il 15 dicembre dallo Spallanzani al Bambino Gesù

Il 15 dicembre sarà il Vax-Day per bambini dai 5 agli 11 anni. Lo ha deciso la Regione Lazio. A quasi un anno dal 'Vax-Day' del 27 dicembre 2020 all'Inmi Spallanzani di Roma, che aprì la campagna vaccinale anti-Covid in Italia, la Regione Lazio punta il 15 dicembre a partire con la prima dose ad un bambino nella fascia d'età 5-11 anni. Un evento che convolgerà anche lo Spallanzani e il Bambino Gesù.

La volontà dell'assessore alla Sanità Alessio D'Amato è di replicare quanto fatto con l'avvio della campagna vaccinale alla fine dello scorso anno. Oggi proprio alla Regione Lazio è stata presentata la campagna di comunicazione per la vaccinazione indirizzata ai bambini, che vedrà in prima linea proprio il Bambino Gesù, e che partirà il 13 dicembre con l'avvio delle prenotazioni e a livello nazionale il 16 dicembre, come annunciato dal coordinatore del Cts, Franco Locatelli.