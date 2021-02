Altri due casi confermati di variante inglese a Roma. E due nuovi cluster Covid, segnalati per la possibile mutazione britannica, in un asilo e in un’elementare, nello stesso municipio, tra San Lorenzo e i Parioli. È sempre il ceppo inglese a spuntare sulla grande mappa dell’Urbe, il morbo che si propaga molto più rapidamente e che forse, stando ai primi studi condotti in Gran Bretagna, è più letale. Dopo i tre bimbi positivi alla variante nella scuola Chizzolini al Villaggio Prenestino, gli esperti dei distretti sanitari romani hanno avuto due nuove conferme. Un cluster sulla Cassia, in una famiglia di 5 persone: un pensionato è risultato positivo e ha contagiato tutti gli altri. Il campione del test è stato spedito al laboratorio di virologia dello Spallanzani. Che ha fugato i dubbi: è la Variant of Concern, classificata come VOC 202012/01. Un altro prelievo positivo alla mutazione inglese arriva da Prati, dall’appartamento di una famiglia in via Boezio. La madre, pensionata, è stata infettata dalla figlia rientrata da Londra.

Fino a ieri nel Lazio erano stati verificati 13 casi di variante, sempre inglese. «La circolazione di varianti nel Lazio è tra le più basse d’Italia - ha rassicurato l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato - ma è atteso un incremento, la situazione è delicata». Soprattutto nel mondo scuola. Mentre l’asilo e l’elementare del II Municipio attendono l’esito del «sequenzimetro» dello Spallanzani, altri positivi sono stati rintracciati all’istituto Sant’Anna di viale Marconi. Due classi sono finite in quarantena dopo che due fratelli, uno di 4° elementare, l’altro di prima media, sono risultati contagiati. In questo caso l’Asl esclude che si tratti di una variante. Ragazzi e prof faranno comunque i tamponi, per tutta la settimana.

«Nei casi sospetti di variante - spiega Enrico Di Rosa, il direttore della Prevenzione dell’Asl Roma 1 - la quarantena è rafforzata, dura 14 giorni anziché 10 e vale anche per i contatti stretti». Con questo livello di allarme, molti presidi hanno rallentato il ritorno in aula: in teoria, si può far studiare in classe fino al 75% dei ragazzi. «Ma siamo fermi al 55%, di media», spiega il provveditore dell’Ufficio scolastico regionale, Rocco Pinneri. «Ogni scuola ha la sua autonomia, ma la stragrande maggioranza si attiene alla soglia minima di lezioni in presenza. Metà degli studenti segue il prof dal pc di casa».

LE OCCUPAZIONI

Qualcuno occupa, come al Mamiani e al Socrate; il Visconti è cogestito. E mentre il Comitato nazionale “Dad per tutti”, con 12 mila firme raccolte in Italia tra docenti, genitori e allievi, ha scritto a Draghi per chiedere tele-lezioni a oltranza, ieri è arrivato l’appello dell’AssoPresidi: «Cari ragazzi, siate coscienti della grave situazione che state vivendo», ha scritto il presidente romano, Mario Rusconi. Soprattutto, «siate responsabili».



