Variante Delta a Roma, contagi in aumento a Centocelle e Casilino: la mappa dei quartieri

Giovedì 8 Luglio 2021, 18:50 - Ultimo aggiornamento: 19:01

Tornano a salire i contagi nel Lazio, anche per la variante Delta. Che insieme alla Gamma e all'Alfa sono quelle più presenti nella Regione. In percentuale, la prima è al 34.9%, mentre la seconda rappresenta invece il 36,8% dei casi, la terza, invece, costituisce il 27,4% dei tamponi sequenziati. Il Covid si può dire quindi che è mutato. Definitivamente. Tant'è che negli Stati Uniti, dove in base agli ultimi dati del CDC (l'agenzia federale statunitense in tema di sanità) la variante Delta è al 51.7%, alcuni medici hanno proposto di fare il tampone anche alle persone a cui già è stato somministrato il vaccino. E anche a Roma la curva epidemiologica dei contagi è tornata a salire: dal 6 luglio, quando i casi erano 58, e oggi sono invece arrivati a 112.

Variante Delta, la mappa dei contagi a Roma

In base ai dati aggiornati dallo studio dello Spallanzani, l'aumento maggiore dei casi di Covid è stata registrata a Roma est. Dove i contagi sono in crescita in diversi quartieri secondo i dati aggiornati all'8 luglio. Al Casilino 702, Centocelle 3764, San Basilio 2067, Casal De Pazzi 1825 e Don Bosco 3263. Villa Ada è invece il quartiere dove c'è meno incidenza: dove sono 34 i casi nell'ultima settimana.