Variante delta, nel Lazio all'80,8%: 9 nuovi contagi su 10 tra non vaccinati, età media positivi 24 anni. Il report Seresmi-Spallanzani

Variante delta nel Lazio. Il ceppo indiano nella regione è continua crescita ed è arrivato all'80,8%. Circa il 93% dei nuovi casi positivi è rappresentato da non vaccinati o persone con una sola dose. E l'età media dei casi è di 24 anni. A dirlo sono i dati del report del Seresmi-Spallanzani resi noti dalla Regione Lazio.

Variante delta, nel Lazio all'80,8%

«Nell’ultimo report del Seresmi-Spallanzani la variante Delta risulta in notevole incremento e rappresenta l’80,8% dei casi snella nostra regione, mentre la variante Alfa è all’11,2 alfa e la Gamma è all’8%. Sono stati sequenziati tutti i tamponi positivi. L’età mediana dei casi è 24 anni. La circolazione sul territorio regionale mostra che la variante Delta è presente in tutte le Asl con una progressiva diffusione sull’intero il territorio», scrive in una nota l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

I non vaccinati

Il report mette in evidenza anche che il 92,7% dei casi è non vaccinato o vaccinato con una sola dose. «Si conferma l’importanza di vaccinarsi e completare il percorso vaccinale. In autunno questa sarà la pandemia dei non vaccinati», sottolinea l'assessore.