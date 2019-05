Roma, vandalizza tram e un passeggero lo riprende. Raggi: «Giovane sarà denunciato»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora un post, ma questa volta non è ripreso il solito cittadino che butta rifiuti ingombranti vicino ai cassonetti dei rifiuti. L'incivile di turno è un ragazzo che con il pennarello imbratta il finestrino di un mezzo pubblico. A denunciaro è il sindaco, Virginia Raggi, su Facebook: «Un altro gesto di inciviltà, fatto in pieno giorno a bordo di un tram. E che costerà a questo ragazzo una bella denuncia - scrive - È successo diversi giorni fa a Roma sul mezzo della linea 2. Il giovane, ignaro di essere filmato da un altro passeggero ha vandalizzato con un pennarello gli interni e il finestrino del tram, come se nulla fosse. Grazie alla segnalazione dell’utente, Atac si è attivata e denuncerà questo vandalo per aver danneggiato un mezzo di trasporto a servizio di tutti». E aggiunge: «Ringrazio chi ha fatto il video e ricordo che Atac ha siglato anche un accordo con il ministero della Giustizia grazie al quale può impiegare i giovani sottoposti a procedimenti penali in attività di riqualificazione e ripulitura di convogli e spazi pubblici. Insomma, chi sporca paga e ripulisce. Un’iniziativa importante per chi ha a cuore il decoro della nostra città e un bene comune come i mezzi di trasporto pubblico».