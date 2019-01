Vandali nella stazione autobus di Velletri, danneggiati controsoffitti e impianti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Letteralmente distrutti dai vandali i locali destinati, ma non utilizzati, dal Cotral nell'area del nodo di scambio presso la stazione ferroviaria di Velletri. Si tratta di ambienti chiusi adiacenti alla sala d'attesa e al sottopassaggio trasformata da giovani in improvvisati campi da calcio, discoteche con musica ad alto volume e sala fumatori soprattutto di spinelli. Probabilmente sabato notte qualcuno ha divelto un pannello in lamiera e si è introdotto all'interno dei locali chiusi distruggendo le uniche cose su cui poteva accanirsi: controsoffittatura e impianti elettrici e di condizionamento.Gli ambienti erano già diventati luogo di ricovero notturno di senzatetto. Sul lato della stazione, infatti, era stata forzata una finestra e tolte le traverse in legno poste a protezione. All’interno immondizie ed escrementi ricoprono il pavimento.Una situazione, quella dello scalo ferroviario veliterno, in grave stato di abbandono e ritrovo a qualsiasi ora di giovani e disadattati. A farne le spese nell’adiacente piazza, questa estate, anche il monumento a Giovanni Paolo II, privato del bastone pastorale e ritrovato qualche giorno dopo lungo i binari.