Vandalizzate le aule della scuola media Carroll a via Latina: rubati anche i pc

Brutto rientro tra i banchi di scuola per gli studenti della media L. Carroll di via Latina, all'Appio, che questa mattina hanno trovato le aule vandalizzate. Ignoti si sono introdotti nel plesso scolastico all'Appio-Latino asportando materiale informatico, come i pc. Oltre al furto i ladri hanno danneggiato gli arredi della scuola, smurando anche una parete. Sul posto la Polizia di Stato. Ingenti i danni subiti. © RIPRODUZIONE RISERVATA