Troppo vento, Valmontone Outlet chiude per motivi di sicurezza

A causa del forte vento, "Valmontone Outlet" resterà chiuso questo pomeriggio del 23 febbraio 2019. L'annuncio è arrivato direttamente dal centro commerciale attraverso un post di Facebook. Nel comunicato si leggono i motivi della chiusura dell'outlet questo sabato: «A causa delle forti raffiche di vento di portata eccezionale previste nel corso dell’intera giornata, avvisiamo i visitatori che il #ValmontoneOutlet questo pomeriggio resterà chiuso in via precauzionale per garantire la massima sicurezza dei clienti e dei dipendenti del village»

Forte vento a Roma e dintorni

Alberi e rami caduti in strada o su auto stamattina a Roma. Sono circa 50 finora gli interventi effettuati dalla polizia locale in diverse zone della città per le 'criticità' legate al vento forte. Le zone interessate vanno da Monteverde all'Eur, da San Giovanni al Nomentano, dalla Flaminia a Montemario, Salario e Cassia. Nella maggioranza dei casi si è trattato di rami o alberi caduti su auto in sosta. Non si registrano al momento feriti. In un caso in zona Cassia è stata centrata una macchina in movimento, ma fortunatamente non è rimasto ferito nessuno.

