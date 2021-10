Roma, serra di marijuana nel giardino, sequestrati 11 chili di droga. In manette 53enne

Domenica 3 Ottobre 2021, 11:36

Nel giardino di casa, a Valmontone, aveva costruito una serra artigianale dove erano custodite 17 piante di marijuana alte circa 3 metri e materiale per la loro coltivazione ed essicazione. A scoprire la coltivazione sono stati i carabinieri della Compagnia di Colleferro che hanno arrestato un uomo di 53 anni con l’accusa di coltivazione di piante destinate alla produzione di sostanze stupefacenti. Anche in casa i militari hanno trovato 5 fascine di marijuana, in fase di essiccazione, e 470 grammi di “erba” pronta per essere piazzata. Complessivamente sono stati sequestrati oltre 11 chili di droga, pari a 5.310 dosi medie. Il 53enne, già conosciuto alle forze dell’ordine anche in virtù dei suoi trascorsi proprio con gli stupefacenti, è stato arrestato e a conclusione dell’interrogatorio di garanzia è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora e alla presentazione alla P.G.