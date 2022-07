Giovedì 21 Luglio 2022, 07:51

Dal prossimo anno sarà possibile passeggiare (o andare in bicicletta) da Casal de' Pazzi a Pietralata passando per l'area verde delle sponde dell'Aniene. L'iniziativa vede la firma della Regione Lazio che ha dato l'ok al ponte ciclopedonale del fiume all'interno della Riserva naturale Valle dell'Aniene, nel tratto compreso tra Ponte Mammolo e Ponte Nomentano.

In questo modo si collegheranno la zona compresa tra Vicolo del Casale Rocchi e la valle ai piedi della Casa del Parco dell'Ente Regionale RomaNatura, nel quartiere Nomentano-Casal de' Pazzi. Il progetto, finanziato con un più di un milione di euro, inizierà all'inizio del prossimo anno e il ponte sarà percorribile già nella prossima estate.

«La Regione - spiega il presidente Nicola Zingaretti - si fa carico di portare avanti un progetto importante che ha l'obiettivo di migliorare la fruibilità e la tutela della Riserva regionale creando un collegamento molto atteso dai cittadini del quadrante interessato. Si tratta di un'opera prevista anche dalla programmazione comunale ed è una delle azioni che abbiamo inserito nel contratto di fiume dell'Aniene». Per Zingaretti questa iniziativa «rappresenta un bell'esempio di come i Contratti di Fiume, partendo dalla tutela delle acque, riescano a trattare il tema della difesa dell'ambiente a tutto tondo, coinvolgendo in questo caso il Parco, e a portare un valore aggiunto in termini di opportunità di sviluppo socio-economico».

Il progetto di fattibilità è stato realizzato dal Dipartimento di Architettura e Progetto dell'Università Sapienza di Roma. «Abbiamo fatto nostro il progetto dell'Ateneo, realizzato per migliorare la fruibilità del parco e la sua conservazione - dice la responsabile dell'Ufficio di scopo piccoli Comuni e Contratti di Fiume della Regione Lazio, Cristiana Avenali - Il principio che seguiamo è che più si frequentano certi luoghi, più si tutelano. Così, colleghiamo il quartiere di Pietralata al parco, attualmente scollegato. Andiamo a fare una ricucitura dei quartieri grazie alla passerella».

IL GRAB

L'opera consentirà lo sviluppo della mobilità dolce e la riqualificazione urbana a partire dalla valorizzazione e fruibilità della Casa del Parco e dei beni ambientali e paesaggistici della Valle dell'Aniene.

Permetterà il collegamento del quadrante con lo snodo della fermata Metro B Ponte Mammolo e l'interconnessione con il sistema di fruizione dell'area protetta e con il futuro Grab, il Grande raccordo anulare delle bici.

Il progetto che coinvolge il Parco prevede la realizzazione oltre che della passerella (di legno e metallo) anche di interventi di opere di consolidamento del suolo utili a contrastare il rischio di erosione e di potenziamento della continuità ecologica degli ecosistemi fluviali in accordo con l'ente regionale RomaNatura.

La passerella è composta da due percorsi ciclopedonali lungo i quali, ci saranno due piazzole di sosta di circa 12 metri quadrati che consentiranno agli utenti a piedi o in bici di fermarsi, evitando di intralciare la percorrenza agli altri utenti. Piccoli luoghi per fermarsi, socializzare e guardare da vicino l'habitat del fiume, il secondo maggior affluente di sinistra del Tevere dopo il Nera.