Roma, vagava in strada in stato confusionale, anziana salvata dai poliziotti

In zona Tor Pignattara, una donna ha visto un’anziana signora aggirarsi in strada in stato confusionale e, preoccupata, ha chiamato il Nue. Quando gli agenti della Squadra Volanti sono arrivati, la ragazza ha indicato loro la signora che ha saputo dare solo le sue generalità, ma che non ricordava assolutamente dove abitasse e come ritornare a casa. Capito che i poliziotti volevano aiutarla, gli ha mostrato il contenuto della borsa e gli ha consegnato il cellulare dicendo di ricordare il nome della figlia. Gli agenti del Reparto Volanti le hanno telefonato ma, essendo fuori città, ha riferito il numero della propria figlia, nonché nipote dell’anziana. La giovane ha dato il proprio indirizzo agli agenti che, immediatamente, hanno accompagnato la donna a casa: nonna e nipote hanno potuto così riabbracciarsi. © RIPRODUZIONE RISERVATA