Vaccini, D'Amato: «Mancano i numeri esatti delle consegne di maggio». A mezzanotte aprono prenotazioni per 66-67enni

È di nuovo allarme consegne vaccini che complica l'accelerazione della campagna di immunizzazione contro il Covid in corso. A dare la notizia è l'assessore regionale alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato: «Sono preoccupato, come ho detto anche in conferenza Stato-Regioni, per l'assenza di numeri chiari sulle consegne dei vaccini, non basta declinare il totale trimestrale, ma serve avere un quadro chiaro delle prossime settimane». Il quadro, evidentemente, non è completo e questo rende difficile ai sanitari il lavoro di programmazione, scaglionamento e somministrazione delle dosi di vaccino.

«Ad oggi non sappiamo ancora con esattezza il numero dei vaccini Johnson&Johnson che arriveranno nei mesi di aprile e maggio e non abbiamo i numeri esatti delle consegne di maggio per nessuno dei quattro vaccini - rimarca - È complicato con queste modalità organizzare correttamente il sistema di prenotazioni che nel Lazio sta dimostrando di funzionare. Auspico che nelle prossime ore vengano dati ulteriori elementi di garanzia circa le forniture dei vaccini, il tema oggi non sono i luoghi di somministrazione, ma esclusivamente le dosi», dice D'Amato.

Intanto nel Lazio la campagna prosegue: sono oltre 900 mila le persone già prenotate da qui a maggio, di cui circa 400 mila nella fascia di età over 70. Qualche giorno fsi sono aperte le prenotazioni agli anni 68-69 e sono ad oggi 69.578 i prenotati con prima e seconda dose. Stanotte si apriranno le prenotazioni per la fascia di età 66-67 anni.

