Lazio, prenotazione vaccino Pfizer: ecco come, quando e dove trovarlo più velocemente

C'è un modo nel Lazio per prenotare il vaccino anti Covid più velocemente degli altri. E in molti già ne hanno approfittato, dopo che dalla mezzanotte di domenica si è aperta la prenotazione per la fascia 35-39 anni (nati 1982-1986). La ricerca è soprattutto rivolta verso Pfizer, anche perché nella scorsa settimana oltre 50mila persone si sono vaccinate nell'Open Week Astrazeneca per gli over 18. Appuntamento che sarà rinnovato anche questa settimana. Un'iniziativa che ha permesso alla Regione governata da Nicola Zingaretti di superare 3,7 milioni di iniezioni effettuate. «Più di un cittadino su due ha ricevuto almeno la prima dose di vaccino», come ha dichiarato l'assessore alla Sanità regionale Alessio D'Amato. Un grande traguardo.

Prossime date di apertura delle prenotazioni

Se dalla mezzanotte di domenica 6 giugno si sono aperte le prenotazioni per la fascia d’età 39-35 (nati 1982-1986), dalla mezzanotte di martedì 8 giugno sarà il turno delle persone che hanno tra i 30 e i 34 anni (nati 1987-1991). Giovedì, invece, alle 24:00 tocca alla fascia d’età 29-25 (nati 1992-1996) e domenica 13 giugno, ore 24:00, si chiude con la fascia d’età 24-17 (nati 1997-2004).

Come prenotare più velocemente

La prenotazione può essere effettuata dalla persona che poi riceve il vaccino. Se però non sa utilizzare internet, allora potrà prenotare anche qualcun altro al suo posto. Le modalità sono le stesse per tutti. Occorre accedere al portale di Salute Lazio con la tessera sanitaria a portata di mano, perché bisogna inserire il codice fiscale e le ultime 13 cifre del codice numerico (TEAM), quello che si trova all'ultima riga. Una volta entrati, non si può scegliere quale vaccino sarà iniettato, ma il punto di somministrazione. Due modalità sono possibili: consultando l'elenco o la mappa georeferenziata, ma anche richiedendo di riceverlo nel primo posto disponibile (cd. prime disponibilità).

Dove fanno Pfizer a Roma e nel Lazio

C'è un modo per prenotare prima il vaccino nel Lazio: è utilizzando l'app Salute Lazio. Questo perché il sito può rallentare nel caso in cui ci siano molte persone che cercando di fissare un appuntamento. L'applicazione, invece, ha una tecnologia che consente di avere una risposta più veloce rispetto a una pagina web. E ha anche un altro vantaggio: evita problemi legati al numero di prenotazione. In molti, infatti, hanno notato che non sono stati in grado di effettuare il download del pdf con l'appuntamento. L'app, invece, è in grado di fornirlo subito. Ma, se non dovesse accadere, è sufficiente fare uno screenshot al numero. Non c'è poi da preoccuparsi. Anche perché nel giro di poche ore arriverà l'sms della Regione con la conferma della prima e della seconda dose.

Centri vaccinali Roma

Centri vaccinali Asl Roma 1



Santa Maria della Pietà, piazza Santa Maria della Pietà 5: Pfizer (orario 8-18)

Casa della Salute Prati-Trionfale (Oftalmico), via Fra' Albenzio: Pfizer (orario 8-18)

Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, in via Cassia 600: vaccino Pfizer

Presidio Columbus di Roma, Via Giuseppe Moscati, 31: vaccino Pfizer

Ospedale San Carlo Nancy, via Aurelia 275: vaccino Pfizer

Ospedale Cristo Re – Via delle Calasanziane 25: vaccino Pfizer

IRCCS – IDI – Via Monti di Creta 116: vaccino Pfizer

Ospedale San Giovanni Calibita – Via di Ponte Quattro Capi 39 (Isola Tiberina): vaccino Pfizer

Casa di Cura Villa Tiberia - Via Emilio Praga 37: vaccino Pfizer

Casa di Cura Villa Aurora – Via Mattia Battistini 44: vaccino Pfizer

Ospedale San Pietro Fatebenefratelli – Via Cassia 600: vaccino Pfizer

Ospedale Odontoiatrico Eastman Roma: Pfizer

HUB Porta di Roma, via Alberto Lionello 21: Pfizer

Policlinico Umberto I - Presidio George Eastman, viale Regina Elena 287 B: Pfizer

Policlinico Gemelli, largo Gemelli 8: Pfizer

Nuovo Regina Margherita, via Emilio Morosini, 30: Pfizer

Villa Betania: Pfizer

Ospedale Sant’Andrea, via di Grottarossa 1035: vaccino Pfizer (piano terra dentro l'ospedale)



Centri vaccinali Asl Roma 2

Ospedale Sandro Pertini: Pfizer

Ospedale CTO/Andrea Alesini: Pfizer

Sede della Polizia di Stato di via Magnasco, 60 zona Tor Sapienza: Pfizer

Policlinico Casilino (solo estremamente fragili): Pfizer

IFO, via Elio Chianesi 53: Pfizer

San Giovanni Addolorata, via San Giovanni in Laterano 155: Pfizer

Drive-in Odescalchi, via Carlo Tommaso Odescalchi 67/A: Pfizer

Ospedale S. Eugenio, piazzale dell'Umanesimo: Pfizer

Policlinico Tor Vergata, viale Oxford 81: Pfizer

Hub Cinecittà studios: Pfizer

Centri vaccinali Asl Roma 3



Punto vaccinale Majorana: Pfizer

Casal Bernocchi-Punto vaccinale Cilone: Pfizer

Punto vaccinale Ostia, viale delle Repubbliche Marinare, Lido di Ostia: Pfizer

Presidio sanitario Cardano: Pfizer

Centro Prelievi San Camillo Forlanini: Pfizer

Hub vaccinale in allestimento di Via Quirino Majorana (sarà operativo dal 26 aprile): Pfizer

S. Camillo-Majorana, via Quirino Majorana Snc: Pfizer

Polo Natatorio Ostia, via delle Quinqueremi 100: Pfizer

Centri vaccinali Asl Roma 4

Ospedale San Paolo - Civitavecchia: Pfizer

Ospedale Padre Pio di Bracciano: Pfizer

Campagnano poliambulatorio: Pfizer

Struttura di Parco Caduti di Via Fani - Fiano Romano: Pfizer

Casa della Salute di Ladispoli: Pfizer

Ex mattatoio, via Claudia 105, Bracciano: Pfizer

Centro Anziani della Terza età, via Trapani-Ladispoli: Pfizer

Poliambulatorio Civitavecchia, piazza Verdi, Civitavecchia: Pfizer

Centri vaccinali Asl Roma 5

Tivoli - Palazzo Cianti: Pfizer

Subiaco - ospedale: Pfizer

Casa della salute Palombara Sabina: Pfizer

Mentana - via Reatina snc: Pfizer

Palestrina - Palaverde: Pfizer

Colleferro Scalo - Auditorium Fabbrica della Musica, piazza 29 marzo 1950: Pfizer

Punto vaccinale Colleferro, piazza 29 marzo 1950: Pfizer

INI Villa Dante, via Roma 298, Guidonia: Pfizer

Centri vaccinali Asl Roma 6

Hub (ospedale dei castelli): Pfizer (dalle 8.30 alle 20.00)

Ospedale di Frascati: Pfizer (dalle 8.00 alle 19.00)

Ospedale Anzio - Nettuno: Pfizer (dalle 8.30 alle 19.00)

Ospedale Paolo Colombo di Velletri: Pfizer (dalle 8.30 alle 19.00)

Casa di Cura INI-Grottaferrata: Pfizer



Centri vaccinali di Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo

Centri vaccinali Asl Latina

Aprilia, Via Giustiniano presso la Casa della Salute: vaccino Pfizer (8.00-20.00)

Latina Teatro San Francesco via dei Cappuccini: vaccino AstraZeneca (8.00 -17.00)

Priverno, Via Madonna delle Grazie presso la Casa della Salute: vaccino Pfizer (14.00-20.00)

Fondi, presso Ospedale San Giovanni di Dio: vaccino Pfizer (08.00 - 20.00)

Formia, presso Ospedale Dono Svizzero: vaccino Pfizer (08.00 - 20.00)

Expo Latina - Ex Rossi Sud: Pfizer

Centro Sportivo - Gianola, Formia: Pfizer

ICOT - Latina: Pfizer

Casa di Cura Città di Aprilia, via delle Palme 25: Pfizer

Casa di Cura del Sole, via Giuseppe Paone 58: Pfizer

Casa di Cura Villa Silvana, viale Europa 1: Pfizer

Centri vaccinali Asl Frosinone

Frosinone - P.O. Fabrizio Spaziani, via Armando Fabi s.n.c.: vaccino Pfizer

Alatri - P.O. San Benedetto, località Chiappitto: vaccino Pfizer

Sora - P.O. SS. Trinità, località San Marciano: vaccino Pfizer

Cassino. P.O. Santa Scolastica - Via San Pasquale, snc: vaccino Pfizer

Veroli - INI Città Bianca: Pfizer

Ceprano - Casa della Salute Ceprano, via Regina Margherita 5: Pfizer

PSC Components, via Casilina km 90.200, Torrice: Pfizer

Centri vaccinali Asl Rieti

Centro ex Bosi a Rieti: vaccino Pfizer (tutti i giorni dalle 8 alle 20)

Casa della Salute di Magliano Sabina (RI): vaccino Pfizer (ogni lunedì, tutto il giorno)

Distretto Salario Mirtense a Poggio Mirteto: vaccino Pfizer (ogni lunedì, tutto il giorno)



Centri vaccinali Asl Viterbo

Ospedale di Belcolle (Viterbo): vaccino Pfizer

Ospedale di Tarquinia: vaccino Pfizer

Ospedale di Acquapendente: vaccino Pfizer

Ospedale di Civita Castellana: vaccino Pfizer

Struttura Sant'Anna di Ronciglione: vaccino Pfizer

Casa della salute di Soriano nel Cimino: vaccino Pfizer

Casa della salute di Bagnoregio: vaccino Pfizer

Poliambulatorio di Bolsena: vaccino Pfizer

Vetralla, via Blera: Pfzier

Ospedale Civile di Montefiascone, via donatori di sangue 19: Pfizer