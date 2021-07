Sabato 31 Luglio 2021, 00:41

Tra canotti e materassini, si fa largo il camper della Asl. E al posto degli spritz, si stappano boccette di Johnson & Johnson. A Santa Marinella o a Torvajanica, al Lido dei Pini o a Marina di San Nicola. Ecco il vaccino formato bagnante: dose secca, una puntura e via. E sarà il clima rilassato, l’inoculazione vista spiaggia, o più probabilmente, come ammette qualcuno, l’«effetto Green pass» che ha convinto molti scettici, ma l’operazione sembra funzionare. Solo nelle prime giornate di vaccinazioni sulle coste del Lazio, nell’hinterland dell’Urbe e giù fino al lungomare pontino, fino al Circeo dove impazzano i cluster, sono stati vaccinati oltre mille villeggianti. Dal lettino al vaccino. A Sabaudia 50 vaccinati in due mezze giornate, solo col furgoncino spedito sul litorale; altri 470 tra San Felice, Terracina, Sperlonga e il golfo di Gaeta. E ancora: 53 tra Santa Severa e Santa Marinella in una mattinata, un’altra cinquantina a Marina di San Nicola. Tutti nì-vax convertiti sulla sabbia.

Di volta in volta, a decine si radunano attorno ai caravan che offrono la fiala sin qui scansata. Qualcuno si presenta a torso nudo, in bermuda. Qualche ragazza sfoggia il bikini sotto la maglietta. E sotto con la puntura. È il metodo Zingaretti (o del suo assessore alla Sanità, Alessio D’Amato): «Se le persone non vanno al vaccino, i vaccini vanno verso le persone». Accade da qualche giorno con i turisti all’aeroporto di Fiumicino. E avviene pure a ridosso del bagnasciuga. E se, come ha detto il governatore, ottenere il vaccino al gate deve diventare «come prendere un caffè», quello fronte stabilimento potrebbe assomigliare a una granita al limone.

Le tappe

L’operazione Delta, il vaccino itinerante di spiaggia in spiaggia, andrà avanti per tutto il prossimo mese, inseguendo i romani in vacanza. I camper, che l’altro ieri erano alla Nuova Florida di Ardea, oggi saranno ad Anzio e poi a Marino. Domenica arriveranno a Tor San Lorenzo; l’8 agosto ecco Torvajanica; il 10 il Lido dei Pini. A Ferragosto, di nuovo Anzio e si farà il bis il 17; il 27 agosto ancora Ardea, il 28 agosto Pomezia. E il programma, spiega l’assessorato alla Sanità della Pisana, «è in corso di aggiornamento». Ci sarà spazio anche per chi ha optato per il lago: oltre a Marino, il caravan a caccia di vaccinandi si farà vedere anche a Castel Gandolfo (per esempio il 7, il 12 e il 20 agosto) e a Rocca di Papa (14 agosto).

A Santa Severa, il camper dell’Asl Roma 4 si piazzerà di nuovo accanto al castello. «Offriremo il vaccino a chi sta andando agli spettacoli organizzati nell’arena - racconta Simona Ursino, la direttrice del Servizio d’igiene e sanità pubblica - Oltre a Johnson & Johnson, ora si può fare l’iniezione anche con Moderna. E fissiamo lì, sul posto, il giorno e il luogo del richiamo». Ma almeno per la seconda puntura ci si dovrà accontentare di un hub o di un ospedale. Il vaccino vista mare è one shot.