Vaccino nel Lazio, da domani in hub anche senza prenotazione

Martedì 31 Agosto 2021, 17:31

Vaccino anche senza prenotazione nel Lazio. Nel Lazio da domani primo settembre hub vaccinali open: oltre ai prenotati ci si potrà recare direttamente presso gli hub vaccinali con la tessera sanitaria per effettuare la vaccinazione, anche senza prenotazione. Lo ricorda l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

I dati

Intanto su quasi 8 mila tamponi e oltre 16 mila antigenici per un totale di oltre 24 mila test, oggi si registrano 283 nuovi casi positivi (-38). Sono 142 i casi in meno rispetto a martedì 24 agosto, 5 i decessi (+1), 462 i ricoverati (-16), 72 le terapie intensive (+2) e 825 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,1%. I casi a Roma città sono a quota 151. «I dati dei positivi sono in calo a dimostrazione dell’efficacia della campagna vaccinale», le parole di D'Amato.