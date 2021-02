Dopo i medici, gli operatori sanitari e le Rsa prosegue il programma vaccinale della Regione Lazio. Da giovedì 18 febbraio inizieranno le prenotazioni per il personale scolastico e universitario, docente e non docente, con età compresa tra 18 anni (anno di nascita 2003) 55 anni (anno di nascita 1966). Procede dunque la somministrazione, con le dosi di Astrazeneca. Mentre da lunedì primo marzo, partiranno invece gli studi dei medici di famiglia di Roma e del Lazio. Non saranno vaccinati gli anziani, a cui continueranno ad essere destinate le dosi dei vaccini Moderna e Pfizer somministrate presso i centri allestiti dalla Regione Lazio, ma le persone con età compresa tra i 18 e i 55 anni.

Vaccinati in tempo reale: 3 milioni in Italia. Moderna: ritardo consegne a febbraio

Ai medici di medicina generale verranno perciò consegnate le dosi del vaccino inglese, più facile da conservare e da stoccare, e questi ultimi saranno chiamati a vaccinare tutta la popolazione di età inferiore a 55 anni, sebbene l'assessore D'Amato abbia invitato l'Aifa a rivedere i criteri per l'utilizzo del vaccino Astrazeneca e abbia chiesto di alzare l'età a 65 anni, cioè l'età lavorativa.

Il piano regionale era partito lo scorso 26 dicembre, il V-day, all'ospedale Lazzaro Spallanzani quando è stato immunizzato il primo gruppo, tra medici e infermieri. Attualmente nel Lazio sono state sommnistrate 287.786 dosi, pari all'82,6% di quelle consegnate. L'obiettivo è quello di arrivare a vaccinare entro l’estate 2 milioni -dei quasi 6 milioni- residenti nel Lazio.

GLI OVER 80

Prosegue anche la campagna degli over 80. Da questa settimana Uscar (Unità mobili) e medici di base stanno eseguendo le domiciliazioni. Cioè, gli anziani che non possono essere trasportati. Agli anziani verranno somministrare le dosi di Pfizer, il vaccino che viene dal gelo perchè conservato a

IL PROGRAMMA

Da domenica sono invece partite le vaccinazioni per le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. Con un piano messo a punto nel corso di specifiche riunioni, presiedute dal prefetto di Roma Matteo Piantedosi, con la Regione Lazio. Da quanto stabilito, verranno somministrate 820 dosi al giorno di vaccino AstraZeneca agli under 55 di Polizia, carabinieri, Guardia di finanza e vigili del fuoco nei 5 hub allestiti.

LA POLEMICA

Erano rimasti fuori dalla lista delle forze dell'ordine i vigili urbani della Capitale. Inseriti poi domenica sera sul "filo di lana" nelle liste delle forze dell'ordine. E dunque anche per i caschi bianchi sono iniziate le somministrazioni: la prima tranche di vaccinazioni riguarderà gli agenti sotto i 55 anni, si tratta complessivamente di 3.629 unità.

Ultimo aggiornamento: 16:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA