Vaccino Lazio, oltre 30mila professori prenotati: lunedì al via la somministrazione

Al via da lunedì le vaccinazioni a docenti e operatori di scuole e università. Nel Lazio proseguono le prenotazioni online degli operatori delle strutture scolastiche e dei servizi per l'infanzia. È stata superata la quota delle 30 mila prenotazioni: e dal 22 febbraio partiranno le prime somministrazioni. Verso quota 335 mila le dosi somministrate e sono oltre 118 mila le persone che hanno ricevuto i richiami. Oggi sono state superate le 70mila vaccinazioni per gli over 80, oltre il 17% della popolazione target.

APPROFONDIMENTI L'EMERGENZA Covid, aumentano i casi tra i minori: ieri 8 su 36. Monterosi... VACCINO Vaccinazione di massa da aprile, Protezione civile in campo. Il caso...

Vaccino, Astrazeneca taglia del 15% le dosi in consegna. Zingaretti: «Gravissimo»

Rieti, docenti nel Reatino ma residenti fuori regione: le prenotazioni del vaccino non vanno a buon fine

Zona gialla e arancione, Bassetti: «Basta decisioni del venerdì, gli scienziati devono capire le ragioni degli imprenditori»

© RIPRODUZIONE RISERVATA