Vaccino, Open day Astrazeneca per over 40 nel nuovo hub Acea: «Insieme verso la fine della pandemia!»

È iniziato l'Open Day vaccinale nel nuovo hub di Acea a Roma, il nuovo centro della multiutility italiana dotato di 26 postazioni per anamnesi, di 15 linee vaccinali e di oltre 60 postazioni per la fase di osservazione. La sua apertura di oggi è concomitante agli open day del vaccino AstraZeneca di sabato 15 e domenica 16 maggio dedicati agli over 40 che hanno riscontrato grande successo: in tre ore sono stati esauriti i 20mila ticktet virtuali messi a disposizione dalla regione.

«Open Day Astrazeneca Regione Lazio partito! Qui siamo nel nuovissimo hub Acea Gruppo che si unisce ai punti di somministrazione della rete regionale per questo fine settimana over 40», scrive l'Asl Roma 1 in un post Facebook. «Da lunedì 17 gli appuntamenti per la vaccinazione in questo sito saranno prenotabili sulla piattaforma di Salute Lazio. Ringraziamo Clinica Paideia Roma per il personale medico e infermieristico. Insieme verso la fine della pandemia!».

La struttura si trova in via delle Cave Ardeatine 36 e per l’attività sanitaria ACEA ha selezionato la Clinica Paideia, che mette a disposizione il personale medico-infermieristico, impiegando circa 70 unità al giorno. La particolarità di questo centro vaccinale è quella di esser stato allestito presso l'Autoparco aziendale, grazie alla collaborazione dell'Unità di Crisi Covid della Regione Lazio e della ASL Roma 1.

Finite le giornate di Open day, da lunedì 17 maggio, il centro continuerà le somministrazioni rivolte ai cittadini attraverso la prenotazione sulla piattaforma. In una fase successiva l'hub sarà a disposizione anche per i dipendenti dell'Azienda, in linea con le modalità e le tempistiche stabilite dalle autorità sanitarie. L'iniziativa rientra tra le azioni realizzate da ACEA sin dall'inizio dell'emergenza sanitaria per garantire la sicurezza dei propri dipendenti e allo stesso tempo dare un servizio alla cittadinanza. Il complesso di queste azioni ha permesso di ottenere la certificazione «Biosafety Trust» (RINA), come riconoscimento per le attività messe in campo nella gestione del rischio infezione, incluso quello da Covid-19.

