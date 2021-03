25 Marzo 2021

di Camilla Mozzetti Francesco e Pacifico

Iniezioni fino a mezzanotte per marciare spediti nella campagna vaccinale: il Lazio ingrana la quinta e da domani dà il via nell’hub di Fiumicino alle vaccinazioni in “notturna”. L’annuncio è arrivato ieri dal Governatore Nicola Zingaretti e il piano, che partirà da uno dei più grandi centri vaccinali della Capitale, verrà esteso poi in altri hub che viaggiano sulle 2-3 mila iniezioni al giorno, ovvero quello dell’Auditorium e poi il centro congressi dell’Eur. A Fiumicino i sanitari garantiranno tre turni giornalieri, da ultimo quello serale fino alle 24. L’operazione è stata possibile anche grazie all’aumento di dosi previste e attese già nei prossimi giorni che serviranno a colmare anche il “gap” su fragili e vulnerabili che aspettano una dose a domicilio.

Vaccini, il Lazio accelera: «Saranno somministrati anche di notte. Si parte da Fiumicino». Annuncio di Zingaretti

LE CONSEGNE

Ieri a Pratica di Mare sono arrivate 270 mila dosi di AstraZeneca, il Lazio mediamente assorbe il 10% e dunque sono in arrivo 27 mila dosi. Ma a dare il vero slancio alla campagna - anche se le fiale restano poche rispetto alla capacità di somministrazione - è il vaccino Pfizer. Ad aprile il Lazio attende tre consegne, ognuna da 141 mila dosi per un totale dunque di 423 mila fiale. Queste serviranno ad aumentare l’operatività dei centri vaccinali ma serviranno anche ai medici di famiglia, rimasti a secco in questi giorni del vaccino AstraZeneca. A loro sarà distribuito il Pfizer e non solo per coprire le vaccinazioni domiciliari ma anche per andare avanti con la copertura delle fasce d’età negli ambulatori. «In questo modo - commenta Alberto Chiriatti, vice segretario regionale della Fimmg, la federazione italiana dei medici di medicina generale - l’impegno di 2.200 camici bianchi diventa costruttivo». E servirà soprattutto a recuperare il deficit sui pazienti fragili.

Soltanto nella città di Roma - e quasi equamente divise tra le tre Asl di riferimento - sono 10 mila le persone che dovranno attendere un medico e un infermiere nelle proprie abitazioni per farsi somministrare il farmaco, visto che non riescono a raggiungere con le loro gambe i centri vaccinali o gli studi dei loro dottori di famiglia. Parliamo per lo più di ultra 70enni o di pazienti affetti da patologie croniche. A oggi sono state attivati circa 300 appuntamenti da parte dei medici di base. Pochi. Sfruttando il fatto che il grosso delle aziende sanitarie sta distribuendo ai sanitari in queste ore soprattutto dosi di Pfizer, quindi adatto ai soggetti più anziani e deboli, le Asl hanno chiesto di incentivare quello canale di vaccinazione. La Roma 3, per esempio, ha ideato un sistema per portare direttamente a casa del paziente una fiale di Pfizer - che deve essere consumata entro 5 ore dalla sua apertura - in modo da velocizzare i tempi ed evitare di sprecare il farmaco. A partire dalla mezzanotte di sabato poi saranno aperte le prenotazione per i 69 e 68enni ovvero per coloro nati nel 1952 e 1953.

IL PROGRAMMA

Il Lazio da giorni viaggia a più di 22 mila vaccinazioni al giorno anche se l’obiettivo, restando in linea con il piano del commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo, è quello di arrivare a metà aprile ad almeno 50 mila vaccinazioni al giorno. Il contatore ieri segnava 868.742 iniezioni svolte in tutta la Regione, di queste 320 mila riguardano gli over 80. «Nella nostra Regione - commenta Zingaretti - l’88% degli over 80 prenotati ha già ricevuto la prima dose del vaccino anti-Covid e il 30% la seconda». E i primi risultati si vedono: «Il Lazio pesava per il 10% nella conta dei decessi a livello nazionale, ma da qualche tempo la percentuale si è dimezzata ed è scesa al 5%». A ridursi anche l’indice Rt che si attesta intorno all’1, motivo che lascia ben sperare sul passaggio della Regione in zona arancione da lunedì anche se i nuovi positivi restano alti: 1.709 quelli di ieri con un aumento di decessi, ricoveri e occupazione nelle terapie intensive.