Vaccino Lazio, D'Amato: «Oggi superiamo i 5 milioni di somministrazioni»

Sabato 26 Giugno 2021, 13:01 - Ultimo aggiornamento: 13:03

Continua la corsa alle vaccinazioni nel Lazio. L'assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D' Amato, ha annunciato in una nota: «Oggi il Lazio supererà i 5 milioni di somministrazioni, un traguardo importante, saremo la prima delle grandi regioni italiane a raggiungere l'intera copertura vaccinale per il 70% della popolazione. Un risultato notevole soprattutto nel momento in cui è necessario correre più della variante». «Dalla prossima settimana - ha aggiunto - verranno sequenziati il 100% dei casi positivi ed è stata messa in piedi una vera e propria task force che migliorerà ulteriormente l'attività di tracing».

