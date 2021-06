Pfizer Lazio, iniziata la vaccinazione dei maturandi: regalata anche copia della Costituzione

Vaccini ai maturandi, iniziate le iniezioni Pfizer. Questa mattina gli studenti che devono sostenere la prova di maturità si sono presentati negli Hub della Regione Lazio per ricevere la prima dose del farmaco statunitense. Ai ragazzi è stata anche consegnata una copia della Costituzione della Repubblica Italiana. Le prenotazioni erano iniziate il 27 maggio, alle 12.00, e le vaccinazioni proseguiranno per tre giorni: oggi, domani e dopodomani. Una platea di 50mila persone. Mentre ai maggiorenni che non si sono ancora prenotati è data inoltre la possibilità di fissare un appuntamento per il vaccino per l'Open Week Astrazeneca, che sarà dal 2 al 6 giugno. Per prenotare occorre utilizzare la piattaforma ufirst.

APPROFONDIMENTI ROMA Lazio, vaccini Pfizer a 50mila maturandi negli hub della Regione ROMA Zona bianca Lazio, D'Amato: «Già da metà... ADOLESCENTI Vaccino Pfizer, sì della Ue e di Aifa alle dosi per 12-15enni.... IL PIANO Vaccini in azienda, in lista anche Atac e Ama: giovedì via con... ROMA Vaccini, nel Lazio al via le prenotazioni per gli over 70

Vaccini in farmacia - Oggi è anche il giorno delle vaccinazioni nelle farmacie del Lazio. Solo a Roma, 600 sono pronte a iniettare Johnson&Johnson, il farmaco monodose statunitense. Ognuna avrà a disposizione 25 dosi a settimana, ma questa è una prima fase: si punta infatti ad arrivare 3mila dosi giornaliere in tutto il territorio. Le prenotazioni sono iniziate il 24 maggio e avevano registrato subito un boom, con 6mila appuntamenti fissati in appena tre ore dall'avvio.

Ultimo aggiornamento: 10:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA