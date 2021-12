Lazio, per il vaccino ai bambini partenza a rilento: solo 3mila prenotazioni in mezz'ora

Partenza a rilento per la vaccinazione pediatrica. Oggi, mezz'ora dopo l'avvio delle prenotazioni nella fascia 5-11 anni, tra Roma e il Lazio gli appuntamenti fissati sono stati soltanto 3mila. Per capire il dato, è utile ricordare che in Lombardia, dopo mezza giornata, le richieste erano state quasi 35mila.

Questo trend non ha sorpreso i vertici del Dipartimento Sanità della Regione Lazio. Spiegano da via Cristoforo Colombo che, rispetto a quanto avvenuto per altre fasce d'età, ci vorrà più tempo per convincere i genitori a far vaccinare i loro figli. In quest'ottica i pediatri, come ha spiegato la leader del Fimp del Lazio, Teresa Rongai, hanno già inoltrato gli sms informativi alle famiglie per superare dubbi e incertezze. Anche perché ad ammalarsi in questa fase sono proprio i più piccoli.

Vaccino bambini, i pediatri: «Immunizzateli due volte, contro Covid e influenza: un doppio regalo di Natale»

Le prenotazioni

Per prenotarsi basta collegarsi al portale Salute Lazio, mentre le somministrazioni partiranno regolarmente da giovedì 16 dicembre. Ma già il giorno prima il farmaco verrà iniettato in alcune strutture come lo Spallanzani, il museo Explora, il nuovo Regina Margherita, il Santa Caterina delle Rose, gli ospedali policlinico Umberto I,

Sant'Andrea, ospedale dei Castelli, Spaziani di Frosinone, Goretti di Latina, De Lellis di Rieti e il Consultorio famigliare di Viterbo. Per le inoculazioni sono stati messi a disposizioni 53 centri vaccinali tra presidi delle Asl, ospedali, ambulatori, trasformati per l'occasione in spazi colorati con la presenza di clown.

Intanto l'ultimo bollettino Covid della Regione registra nella giornata di ieri 1.470 nuovi positivi (-495), 753 soltanto a Roma. Più in generale, 8 decessi (+5), 821 ricoverati in area medica (+39), 114 i posti di terapie intensive occupati (+2) e 466 guariti in più. L'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato, smentisce il passaggio del Lazio in zona a gialla a breve, ma non esclude un peggioramento a Capodanno.

In quest'ottica la Regione spera che si confermi il trend sulle vaccinazioni anti-Covid: le iniezioni quotidiane superano le 60mila unità, mentre sono salite a 4mila quelle dei no vax. Anche per questo aumentano presso gli hub sia le file sia i tempi per vedersi somministrato il farmaco, che in alcuni casi sfiorano le due ore.

I tamponi in farmacia

Complice l'estensione dell'obbligo di Green pass base anche sugli autobus, cresce anche il numero di tamponi nelle farmacie. I camici bianchi effettuano in media oltre 80mila test in tutta la Regione ogni giorno. Ma i numeri sono destinati a salire, anche perché è già quasi impossibile trovare un appuntamento in prospettiva del Natale. Spiega Alfredo Procaccini, vicepresidente romano e nazionale di Federfarma: «Vaccinati o meno, chi nelle feste cena o va trovare i parenti più anziani, non vuole metterli a rischio, tutelando la loro salute».