Roma, giallo della clinica che iniettava vaccini senza prenotazioni. Asl Roma 2: «Sospesa da domani. Richiami in altri hub»

Da domani saranno sospese le iniezioni dei vaccini alla Casa di Cura Annunziatella di Roma, appartenente alla Asl Roma 2. «Dopo puntuali verifiche effettuate – si legge in una nota pubblicata dalla Azienda sanitaria locale –, da domani l’attività vaccinale presso la Casa di Cura Annunziatella di Roma è sospesa». Il caso è scoppiato dopo la segnalazione indicata ieri da alcuni utenti, che erano riusciti a ottenere il vaccino senza bisogno di prenotazione. Per loro era stato sufficiente chiamare un numero verde e poi presentarsi il giorno indicato dalla struttura. Tra le persone che hanno ricevuto il farmaco anti covid, anche molti (under 30) per cui la vaccinazione non era ancora possibile attraverso i canali canonici.

APPROFONDIMENTI ROMA Astrazeneca, vaccini nel Lazio senza prenotazione e limite...

Astrazeneca, vaccini nel Lazio senza prenotazione e limite d'età: «Ho chiamato un numero»

Seconda dose - Molte delle persone che sono state vaccinate nella clinica in via Meropia, 124, si stanno ora chiedendo dove potranno ricevere la seconda dose di vaccino a seguito della sospensione. Come comunicato dalla Asl Roma 2, «tutti gli utenti già prenotati che rientrano nelle categorie del piano vaccinale saranno, a cura della Asl Roma 2, dirottati su altri siti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA