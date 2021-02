Vaccino Covid, 900mila 55enni fragili rischiano di attendere fino all'estate

Vaccinazioni a rischio per una parte dei 55enni, parliamo di quelli che hanno patologie progresse. L'allarme l'ha lanciato il presidente dell'Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, in una lettera inviata mercoledì 17 febbraio all'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato: «Non tutti i medici possono vedersi somministrare il vaccino di AstraZeneca. Molti, anche sotto i 55 anni, hanno patologie croniche, sono soggetti fragili e per loro ci vuole il farmaco prodotto da Pfizer o Moderna. Ma al momento, e questo non vale soltanto per i miei colleghi ma per tutti quelli nella fascia tra i 18 e i 55 anni, una procedura per scegliere uno o un altro vaccino ancora non c'è. Con il risultato che si rischia di essere immunizzato in ritardo».

Maggi ha chiesto a D'Amato di risolvere il problema anche perché finora una trentina di medici hanno posto il problema. Ma la questione rischia di avere un'eco più ampia, perché il vaccino AstraZeneca - come da disposizione dell'Aifa - non può essere somministratrato a chi ha patologie pregresse o forme di fragilità.

Spiegano dalle autorità sanitarie del Lazio: «In attesa dell'ufficializzazione per poter usare il vaccino di AstraZeneca fino ai 65 anni, abbiamo censito circa 900mila persone con patologie croniche di diversa gravità tra i 30 e i 55 anni». Toccherà ai medici di base, capire se queste fragilità possano rendere necessario l'uso di Pfizer o Moderna. Di conseguenza, c'è il rischio che circa 900mila residenti nel Lazio rischiano di essere immunizzati non prima dell'estate, quando finiranno le operazioni di vaccinazioni per gli ultra settantenni.

