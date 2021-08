Martedì 10 Agosto 2021, 00:14

Ci sono anche i gadget delle squadre del cuore per chi, tra i giovanissimi, si vaccinerà tra il 12 e il 13 agosto. Un’altra iniziativa della Regione Lazio per incentivare la fascia dei più giovani che dovranno rientrare in classe a settembre. Ecco perché sono stati organizzati nuovi junior day con un massiccio impegno dei pediatri per i 180mila under16 ancora da immunizzare. Come detto, bisogna ingegnarsi e trovare nuove modalità per proteggere i ragazzi. Da qui l’ultima iniziativa, “Torniamo allo stadio, vacciniamoci!”.

Organizzata dal policlinico Tor Vergata e Croce Rossa italiana, in collaborazione con la As Roma e Ss Lazio. Nello specifico, chi effettuerà il vaccino presso l’hub la Vela, riceverà un gadget ufficiale della propria squadra del cuore. La promozione è valida per i primi 400 vaccinati tifosi giallorossi nella giornata del 12 agosto e i primi 250 nella giornata del 13 agosto per i tifosi biancocelesti. Per le prenotazioni, l’accesso è al link "prenotavaccino-covid.regione.lazio.it". E ancora per i giovani, la Asl Roma 3 ha in programma nuove date per gli “Open evening” in spiaggia per la fascia 18-30 anni. L’appuntamento è per oggi con le somministrazioni allo stabilimento la Bonaccia di Ostia dalle 18 alle 22. Ma anche in altri territori la Regione è pronta a organizzare junior day, per i ragazzi dai 12 ai 17 anni, e open day.

Ad agosto

Un lungo elenco di appuntamenti a partire dalla Asl Roma4 dove il calendario degli junior day partito il 4 agosto, proseguirà con le date del 14, il 21 e il 28 agosto e il 4 settembre dalle 8.30 alle 19 al porto di Civitavecchia, alla casa della salute di Ladispoli, a Fiano Romano, al Padre Pio Bracciano e a Rignano. Vaccinazioni anche per gli under 17 per il 23 e il 24 agosto all’ospedale San Camillo. Un’accelerata nel programma vaccinale dopo l’appello lanciato alle famiglie lo scorso sabato sollecitando, in tempi brevi, le prenotazioni dei ragazzi.

Intanto l’assessore alla Salute, Alessio D’Amato fa sapere: «Dopo Ferragosto un ruolo importante nella campagna vaccinale lo avranno i pediatri di libera scelta. Le famiglie e i ragazzi potranno tranquillamente rivolgersi a loro per ogni chiarimento. Il vaccino si è dimostrato sicuro ed efficace anche negli adolescenti». L’apporto dei pediatri, circa 350 in campo, alla macchina vaccinale in questo momento è stato alquanto limitato, perché molti medici sono andati in vacanza. Anche se quelli con lo studio a Ostia o in altri centri del litorale stanno continuando le somministrazioni in questi giorni. Spiega Teresa Rongai, segretario della Fimp (Federazione medici pediatri) di Roma: «I vaccini ci sono arrivati quando molti di noi avevamo già deciso le ferie, ma prima di partire abbiamo chiamato i genitori per spingerli a far immunizzare i figli. A fine agosto entreremo tutti in azione, però, siccome il tempo è poco e noi abbiamo tante cose da fare, è stato concordato con la Regione che andremo a fare le iniezioni anche nei centri vaccinali. Altrimenti rischieremo di non farcela».