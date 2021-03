Oggi i pazienti oncologici ed ematologici saranno i primi a essere vaccinati: i 3 mila malati registrati verranno chiamati presso l’Istituto Tumori Ifo - Regina Elena. A questi, si aggiungeranno i pazienti del San Gallicano in cura per patologie gravi e con terapie immunosoppressive. Il piano è di terminare le vaccinazioni in meno di 4 settimane. La Federazione degli Oncologi, Cardiologi e Ematologi (Foce) aveva lanciato un appello nazionale per garantire la copertura vaccinale ai 400 mila pazienti oncologici e ematologici in trattamento.

«Ringraziamo l’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato, per aver accolto la nostra richiesta – ha commentato il professore Francesco Cognetti, presidente di Foce - nel Lazio sono circa 40 mila i pazienti oncologici, ematologici e cardiologici da vaccinare con priorità. Ci auguriamo che l’esempio virtuoso del Lazio venga seguito anche dalle altre regioni. È una battaglia di civiltà».

La richiesta avanzata da Foce era stata sottoscritta da oltre 600 associazioni di pazienti. Intanto, come ha comunicato ieri l’Unità di crisi regionale, prosegue la presa in carico anche dei malati vulnerabili.

A chiedere un accelerata sulla programmazione negli scorsi giorni erano stati i medici di medicina generale: da giovedì 4 marzo partiranno le prenotazioni riservate agli ospiti delle strutture dove sono assistiti ma ancora non coinvolti dal piano vaccinale (tutti individuati dal piano strategico del Ministero della Salute). La prenotazione potrà essere effettuata sul portale della Regione Lazio con il codice “esenzione per patologia” e la tessera sanitaria. Nel programma vengono indicate anche le “aree per patologia”: tra queste le malattie respiratorie, cardiocircolatorie, condizioni neurologiche e disabilità, diabete, fibrosi cistica, malattie autoimmuni, sindrome di down e grave obesità.



IL CALENDARIO

Al via in settimana anche le prenotazioni riservate alla fascia degli over 70 che avverrà per fasce di età: venerdì 5 marzo sarà il turno delle classi d’età 79 e 78 anni (nati nel 1942 e 1943).

Per la prenotazione sarà necessaria la sola tessera sanitaria. «Con le dosi attualmente disponibili, le prenotazioni potranno essere programmate anche dopo i 30 giorni» ha già anticipato l’Unità di crisi regionale.

