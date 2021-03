Roma, vaccinati oltre 31mila delle forze dell’ordine e 71mila del personale scolastico

Vaccini, ad oggi nel Lazio sono stati vaccinati contro il Covid-19 31.042 appartenenti alle forze dell’ordine; 71.156 somministrazioni sono state effettuate al personale scolastico e universitario, docente e non docente; 230 mila anziani over 80 e 18.040 per la categoria dei fragili e vulnerabili. Si legge sul portale Salute Lazio.

Sono invece 169 i pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2 ricoverati allo Spallanzani: 28 pazienti sono in terapia intensiva. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 2.137. È quanto emerge dal bollettino di oggi.

