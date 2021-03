Vaccino Lazio, da domani si riparte con AstraZeneca: cosa bisogna fare se si è prenotati

Domani, venerdì 19, ripartono le vaccinazioni nel Lazio. La conferma arriva dalla Asl 1 di Roma, dopo le parole dell'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. «Siamo pronti a ripartire riattivando le sedi vaccinali già domani mattina con tutti coloro che sono prenotati per la somministrazione del vaccino AstraZeneca – è quanto dichiarato da D'Amato –. Siamo in attesa che Aifa si pronunci per rimuovere il divieto di utilizzo del vaccino Astrazeneca dopo il pronunciamento da parte di EMA. Ora non si perda altro tempo».

Cosa devo fare se ho prenotato il vaccino

Tutti coloro che avevano già prenotato il vaccino potranno quindi presentarsi al centro vaccinale per poter procedere all'iniezione. Dopo il via libera dell'Ema e le parole di D'Amato, la Regione Lazio è pronta a riprendere le somministrazioni.

Riapre il portale per le prenotazioni

Domani sarà anche il giorno in cui il portale Salute Lazio, quello dove si può prenotare il vaccino, riaprirà. Ora compare ancora la scritta «le prenotazioni sono sospese», ma da venerdì 19 tutti coloro che ne hanno diritto potranno prenotare l'appuntamento.

